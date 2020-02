La friche industrielle a fait place à des appartements de standing et à deux commerces.

Opération de revitalisation urbaine bouclée pour le site de l’ancienne brasserie Duvieusart : mardi, les autorités communales aclotes et le promoteur Sotraba (la société fait désormais partie de Thomas et Piron) ont inauguré les "Résidences Duvieusart". Ceux qui passent de temps en temps par le faubourg de Charleroi le savent : le bâtiment de l’ancienne brasserie qui était à l’abandon depuis un incendie en 1955 a été conservé et totalement rénové.

La haute silhouette caractéristique de l’immeuble industriel est donc conservée dans le paysage aclot. Le rez-de-chaussée et l’entresol ont été transformés en surface multifonctionnelle pouvant servir de salle d’exposition et de réception, tandis que les étages comptent six appartements dont un triplex, au sommet, qui offre une vue imprenable sur Nivelles.

Mais l’opération de revitalisation urbaine lancée en 2008, avec un investissement de près de 10 millions d’euros pour le promoteur et des subsides régionaux d’1,1 million d’euros pour les espaces publics, ne se limite pas à la brasserie. Le promoteur a également reconstruit des immeubles de moindre gabarit où se situaient la bouteillerie (16 appartements), la malterie (23 appartements et deux commerces) et la meunerie (14 appartements le long du faubourg de Charleroi).

53 appartements de standing au total, donc, et un des deux commerces est déjà occupé. Une agence bancaire s’y est installée. La malterie comporte également une crèche, qui a été imposée à titre de charge d’urbanisme par le collège et sera donc rétrocédée à la Ville à titre gratuit.

Et si les immeubles ont été inaugurés mardi, c’est aussi le cas de la nouvelle voirie qui traverse le site, et qui est baptisée "rue de l’Archiduc". Les aclots amateurs de bière savent que cela n’a rien à avoir avec un titre de noblesse : il s’agit d’une référence au glorieux passé brassicole du site, et à la bière l’Archiduc qui était la production emblématique de la brasserie Duvieusart.

Si l’histoire brassicole de Nivelles commence dès le haut Moyen Âge (avec par la suite une guilde des brasseurs fondée en 1403 et une "Route des Brasseurs" attestée en 1517), c’est en 1894 que la famille Duvieusart a acquis le terrain où il a construit la brasserie, laquelle a continué à produire des bières jusque dans les années 50.

Et maintenant, le Fief de Rognon !

Si l’inauguration du site Duvieusart désormais revitalisé est un événement important pour tous ceux qui ont connu le site à l’abandon depuis des décennies, il s’agit en réalité d’une étape pour aller encore plus loin.

En effet, le projet compte une deuxième phase, qui sera menée par Thomas et Piron et viendra directement s’articuler sur la rue de l’Archiduc pour former un nouveau quartier. Il s’agit du projet dit du Fief de Rognon, et qui comprend 66 maisons unifamiliales, 4 immeubles pour un total de 76 appartements, et une salle communautaire qui sera construite dans le cadre des charges d’urbanisme afin de servir pour les funérailles non catholiques au cimetière tout proche.

Au départ, il était question de 8 immeubles à appartements mais le promoteur et la Ville ont travaillé en partenariat pour arriver à un projet plus en phase avec les attentes des habitants et des autorités. Les demandes d’autorisation sont en cours pour faire sortir de terre ce nouveau quartier de Nivelles, et la CCATM a rendu un avis favorable il y a quelques jours.