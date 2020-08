La Province est en plein plan de relance pour soutenir le secteur de la culture via l’opération Place aux artistes, et planche sur des aides pour donner un coup de pouce à d’autres secteurs en souffrance comme l’économie et le social. Elle vient également d’annoncer une initiative bien concrète pour soutenir les hébergements touristiques situés sur son territoire, en collaboration avec la Maison du tourisme.

Cela passera par la plate-forme Circklo (www.cirklo-light.com) : pour ceux qui réserveront un séjour de deux nuitées minimum via un chèque-cadeau de 75 ou 100 euros commandé entre le 19 août et le 30 octobre dans un hébergement participant à l’action, un chèque-cadeau du même montant sera proposé par la Province. En clair, pour une nuitée payée, une deuxième sera offerte.

“Cette action vise à promouvoir le Brabant wallon comme destination touristique de court séjour et permettra ainsi de soutenir l’économie indirecte sur notre territoire, au travers des secteurs comme l’horeca, les producteurs locaux, l’offre culturelle, etc., indique la Maison du tourisme. Outre la relance touristique, cette action participe également à la relance de l’ensemble de l’économie indirecte sur notre territoire.”

Actuellement, 25 hébergeurs participent à cette action, de la ferme de Grambais (Nivelles) au Martin’s Louvain-la-Neuve, en passant par le relais du Marquis (Ittre) ou le chalet de la Joncquière (Villers-la-Ville). De quoi découvrir des lieux touristiques, culturels, de mémoire ou encore d’aventure à travers tout le Brabant wallon.

Un cadeau de bienvenue “made in BW” sera aussi ajouté à l’attention des visiteurs.