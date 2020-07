Le gîte géré depuis quelques années par l’organisation britannique The Landmark Trust, s’il fonctionnait plutôt bien, restait assez méconnu des touristes belges. Il s’agit pourtant d’un logement pas comme les autres, aménagé dans la ferme d’Hougoumont.

Depuis quelques semaines, Kleber Rossillon, à laquelle l’exploitation touristique du Mémorial a été concédée l’an dernier par la Région wallonne, le propose dès lors à la location via Internet (www.waterloo1815.be).

© FIFI



Il s’agit d’un duplex aménagé à l’étage de l’aile qui constituait l’ancienne maison du jardinier, juste au-dessus de la porte sud. L’appartement décoré de meubles anglais, de tableaux et de lithographies, comprend deux chambres, une salle à manger, une cuisine équipée, une salle de douche et des sanitaires. Sa capacité est de cinq personnes.

Le tarif a été fixé à 350 euros par nuit durant la haute saison, et 250 euros pour la basse saison. On peut donc le louer toute l’année avec l’assurance de loger sans voisins, au cœur du champ de bataille. La ferme d’Hougoumont est en effet l’un des hauts lieux des combats, et est particulièrement chère aux Britanniques.

Les occupants du gîte bénéficient d’un côté d’une vue sur la cour et la chapelle évoquée par Victor Hugo dans Les Misérables, et de l’autre côté sur les célèbres châtaigniers témoins de la bataille de 1815.