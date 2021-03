Les engins de chantier sont à l’oeuvre, ce mercredi, pour faire changer définitivement la configuration du centre de Genappe. Trois anciens magasins situés au coin de la rue de Charleroi et de la rue Mintens disparaissent progressivement, grignotés par la pince de démolition d’une pelle mécanique.Il s’agit de l’ancienne boulangerie, du magasin d’articles de ménages et de l’ancien commerce de chaussures. Poutres et pans de mur sont mis au sol, tandis que des ouvriers arrosent le chantier pour éviter qu’il y ait trop de poussière en suspension dans l’air.Durant ces impressionnants travaux, la circulation piétonne reste autorisée dans la rue de Charleroi, à condition de passer derrière les barrières. Les voitures, elles, sont déviées et la rue Nicolas Lebrun est mise à double sens pour permettre leur passage. Ces mesures devraient rester en vigueur jusque vendredi soir.