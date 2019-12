Ce vendredi soir, les rues de Wavre étaient noires de monde mais elles brillaient de mille feux pour accueillir la parade de Noël préparée par RTL-TVI et Bel RTL.

Dès 17 h, les animateurs se sont prêtés au jeu des dédicaces au coeur du marché de Noël pendant que les chars lumineux se mettaient en place du côté du parking des Mésanges.

Et lorsqu’ils ont débarqué dans le centre-ville, sur le coup de 19 h et accompagnée d’une fanfare, les milliers de curieux n’en ont pas cru leur yeux.

Gâteaux géants, cheval de bois de plusieurs mètres de hauteur, jouets animés, montgolfières illuminées, avion tout droit sorti d’un conte de Noël, convoi ferroviaire, traineaux, elfes dansants, chaumière enneigée où il ne manquait même pas les petits ramoneurs, le spectacle était réellement magique.

Les animateurs participaient également à cette parade et lançaient des cadeaux et en fin de cortège, les rennes spectaculaires tiraient le traîneau du père Noël.

« Ce n’est pas la première fois que nous accueillons cette parade et lorsqu’on voit autant de monde dans les rues, il ne fait aucun doute que cela répond à une attente, commentait sur place l’échevin des fêtes, Moon Nassiri. Le but est de donner un esprit de fête et de faire rayonner Wavre, qui est la capitale du Brabant wallon. »