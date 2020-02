La question de la participation du CDH au niveau fédéral a été posée aux cadres du BW.

Le CDH Brabant wallon était en réunion à Court-Saint-Etienne ce jeudi 13 février, la veille de la Saint-Valentin.

Le nouveau président, Jean-Marc Zocastello, et son équipe avaient invité tous les présidents des sections locales ainsi que les coordinateurs de bassin de vie à une première réunion.

Le président a insisté sur le rôle des présidents des sections locales dans le cadre du processus de refondation du parti. "Il s’agit de répondre aux grandes questions qui se posent comme : comment donner espoir en l’avenir ? Comment vivre mieux ? Comment rendre confiance en la démocratie et comment répondre aux grands enjeux sociétaux comme la lutte contre le réchauffement climatique."

Le CDH va donc organiser des activités dans le Brabant wallon par bassin de vie en organisant des rencontres avec des acteurs de terrain dont une Rêve party le mercredi 4 mars à la ferme Bertinchamps à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Benjamin Goes, chef de file au Conseil provincial, a présenté le bilan de son équipe (Olivier Vanham et Carl Cambron) après une année au Conseil provincial en pointant principalement "les nombreuses interventions au Conseil provincial, les dissensions publiques du PS sur sa collaboration avec le MR dans la gestion de la Province, les effets d’annonce sans contenu de la majorité provinciale (Cube et plan Colibri) et les espoirs fragiles en une Province plus téméraire."

Le député André Antoine a présenté son action au sein de la Région wallonne en répondant aux nombreuses questions de l’assemblée.