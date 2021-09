Lors d'une assemblée organisée mercredi matin, les travailleurs de Logistics Nivelles, en grève depuis l'annonce faite la semaine dernière par le groupe Kuehne + Nagel de son intention de fermer le site dans un an, ont voté en faveur de la reprise du travail. Les affiliés de la CNE avaient déjà voté dans ce sens dans la journée de lundi. Mercredi matin, les travailleurs du Setca, de l'UBT et de la CGSLB se sont prononcés en faveur de la reprise du travail, et le dépôt pourrait donc rouvrir jeudi.

Une assemblée est toujours en cours en ce qui concerne la reprise du travail chez Supertransport, le transporteur qui assure l'acheminement des marchandises entreposées chez Logistics Nivelles vers les magasins de l'enseigne Carrefour.