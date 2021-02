Du 13 au 21 février, le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre Gembloux et Ottignies et entre Ottignies et Louvain-la-Neuve. Ce sont des travaux liés au RER qui sont en cause, annonce le site internet d’Infrabel.

La SNCB met à disposition des voyageurs un plan de transport alternatif. Pour circuler entre Ottignies et Gembloux et entre Ottignies et Louvain-la-Neuve, des bus SNCB seront disponibles pour les voyageurs. A Ottignies, les bus de remplacement partiront du Parking Delvaux », réaménagé pour l’occasion. Une signalétique et le personnel de la SNCB guideront les voyageurs entre les trains et les bus.

Infrabel rappelle que la fin du chantier global du RER est prévue pour fin décembre 2026.