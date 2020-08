Lors du tour Sainte-Gertrude 2019, la chapelle Sainte-Barbe entièrement rénovée avait été inaugurée. Marquant l’entrée de la ville le long de la chaussée de Mons, elle avait bénéficié de la générosité d’un mécène désirant rester anonyme et retenu l’attention du comité de restauration des chapelles et potales de la paroisse de la Collégiale.

Après les travaux, les bénévoles ont fait le pari de laisser l’édifice ouvert, pour permettre aux croyants de se recueillir sur place et aux autres de profiter de cet élément du patrimoine aclot. Deux chaises avaient disparu au début mais depuis plus d’un an, il n’y a pas eu de dégradations. Et les lieux étaient fréquentés puisque des personnes y déposent régulièrement des fleurs et des bougies.