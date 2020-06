La pétition du collectif « Non au McDo’ de Rixensart » prend de l’ampleur

De nombreux projets urbanistiques ont été mis en suspens pendant le confinement. Avec la mise en place du déconfinement progressif, l’ensemble de ces projets ont refait surface. Et avec eux, les sympathisants ou de manière plus générale, les opposants.

À Rixensart, parmi les demandes actuellement étudiées, on retrouve celui du McDonald’s imaginé au rond-point Paul Hanin, en lieu et place de l’ancienne station-service abandonnée. Un projet qui a le don d’animer les débats en ce moment, au sein de Rixensart comme aux alentours.

Un collectif « Non au McDo de Rixensart » a même été mis sur pied. Après la création d’un groupe Facebook contre ce projet, de nombreux appels sur les réseaux sociaux pour s’opposer à l’arrivée du géant américain du fast-food, une pétition a récemment été lancée sur le web.

© D.R.



Une pratique de plus en plus à la mode ces derniers temps lorsqu’il s’agit de s’opposer à tel projet et qui semble porter ses fruits. Lancée le 11 juin dernier, la pétition a déjà dépassé le cap symbolique des 1.000 signatures avec plus de 1.250 signataires enregistrés jusqu’à ce mercredi.

Preuve que l’avis du Collège communal rixensartois est plus qu’attendu sur le sujet, à Rixensart comme aux alentours.