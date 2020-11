Lors du dernier conseil communal de Rebecq, Dimitri Legasse, chef du groupe Union à la tête de la commune, annonçait le projet de déconstruction de l’église Saint-Martin, à Bierghes, à l’abandon depuis de nombreuses années. Une rénovation aurait pu être envisagée mais elle s’est révélée bien trop coûteuse, autour des 800 000 euros, et c’est donc pour cette raison que le collège a opté pour une déconstruction (et non pas une destruction) tout en conservant quelques vestiges.