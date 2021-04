Une pétition a été mise en ligne par un couple de citoyens de Genappe afin de “sauver” la Maison Beghin, c’est-à-dire l’immeuble situé au 14 de la rue de Bruxelles, en plein centre-ville. Elle fait le coin avec la petite voirie donnant accès à la plaine communale et à la salle omnisports, et est désormais vide, après avoir abrité le Centre culturel et la Maison des jeunes du Lothier, tous deux désormais logés un peu plus loin, au 38.

Le nom de la maison vient de celui du notaire qui l’occupait jusque dans les années 70. Racheté en 1980 par la Ville, le bâtiment n’est pas classé mais les initiateurs de la pétition soulignent qu’il figurait déjà dans un mesurage d’arpenteur daté de 1633. À l’époque, il s’agissait d’une grosse ferme.

Ce que veulent éviter les pétitionnaires, c’est sa destruction, même si le bourgmestre précise qu’aucune décision n’est prise à ce stade (lire ci-contre). Pour eux, la vente et la démolition de cet immeuble après la disparition de la gare, de la ferme des Quatre-Bras ou encore de la maison du directeur de la Sucrerie et bientôt des immeubles de l’îlot Mintens, n’est pas une bonne solution.