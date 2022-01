Vendredi, une réunion de la commission provinciale de sécurité routière (CPSR) a mis en présence une vingtaine de responsables des communes de Nivelles et Braine-l’Alleud, de la Province, des polices locales et du Service public de Wallonie (SPW). Il s’agissait de faire avancer le projet de piste cyclable entre la place des déportés à Nivelles et la rue du Jacquier à Lillois, dossier pour lequel un budget est prévu.

