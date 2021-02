Le Slumberland BD World de Wavre a été victime d’un vol ce weekend, celui d’une planche de BD originale du dessinateur Joel Parnotte pendant une exposition de son travail. C’est la planche n°48 du premier tome d’Artistophania, publiée chez Dargaud, qui a été subtilisée. Sur un post Facebook, le magasin publie des détails du vol de l'œuvre dont la valeur est estimée à 2000 euros. « Nous nous sommes aperçu qu’un visiteur indélicat a emprunté une des planches exposées », déclare BD World.

Le dessinateur s’est également exprimé via le réseau social Facebook. « Se faire voler une planche n'est pas anodin : pour moi, ça représente de l'énergie et du temps bien sûr, mais aussi (surtout) de l'affect », explique l’auteur. Il laisse tout de même le choix à l’auteur du méfait de pouvoir rendre son butin en évitant toute poursuite judiciaire, c’est-à-dire en rendant anonymement la planche dans la librairie ou en la renvoyant à l’éditeur Dragaud-Lombart par la poste à Bruxelles. Le magasin et Joel Parnotte mettent également en garde un éventuel acheteur en expliquant que ce dernier se rendrait coupable de recel.