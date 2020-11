Depuis de nombreux mois, l’Horeca souffre terriblement des mesures de confinement prises par le gouvernement. Aux quatre coins du pays, nombreux sont celles et ceux qui tentent d’aider le secteur et le GAL Culturalité, dans l’Est de la Jeune Province, ne déroge pas à la règle.

Il y a quelques jours maintenant, il lançait sa nouvelle plateforme destinée à recenser toutes les offres de service de livraison et de commandes à emporter des snacks et restaurants de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies. "Nous souhaitons, via cette plateforme, soutenir ces initiatives en renforçant leur visibilité et en proposant une porte d’entrée unique pour le citoyen souhaitant profiter d’un bon repas chez lui tout en étant solidaire avec le secteur", expliquent les responsables du GAL Culturalité.

Concrètement, la plateforme recense actuellement plus d’une cinquantaine de snacks et de restaurants et indique également les heures et les modalités de commande et de livraison. "Une recherche peut être effectuée par catégorie d’enseigne (snack, gastronomique, asiatique…), type de service (livraison et à emporter) et par commune", précise le GAL Culturalité.

Une liste qui peut s’agrandir puisqu’il suffit aux restaurateurs de compléter une fiche directement sur le site ou d’en faire la demande au GAL Culturalité. Pour tout savoir, une seule adresse : www.culturalite.be/restochezvous. Pensez-y car le secteur en a grandement besoin pour passer cette crise sanitaire.