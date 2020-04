La Ville crée une plateforme d’entraide locale en collaboration avec Give a Day.

La période difficile que vivent les habitants confinés a fait naître des élans de solidarité utiles et intéressants. La Ville de Genappe reçoit des appels téléphoniques, des mails, et voit que des choses se mettent également en place entre les citoyens notamment via les réseaux sociaux. Encourageant, mais il manquait un outil pour avoir une vue globale sur ces initiatives et ainsi pouvoir les coordonner pour une efficacité maximale.

Une plateforme d’entraide locale, destinée à mettre en relation les personnes isolées avec les habitants volontaires et disponibles pour mener certaines actions, a été mise sur pied (gratuitement) en collaboration avec l’ASBL Give a Day.

Genappe Aide comporte pour le moment sept types d’aides : pour faire les courses, pour aller à la pharmacie, pour gérer le courrier, pour briser l’isolement de certains citoyens via des discussions, pour envoyer des dessins ou des lettres à des gens qui ne voient personne, et pour promener un animal de compagnie. La réalisation de masques fait également partie des actions menées.

Une dizaine de volontaires se sont déjà fait connaître. Tous ceux qui veulent les rejoindre peuvent s’inscrire sur la plateforme (www.impactdays.co/genappeaide) pour rendre un ou plusieurs des sept services mentionnés. Quant aux personnes qui souhaitent une aide, elles peuvent contacter la ville par mail (info@genappe.be) ou par téléphone au 067/79 42 00.