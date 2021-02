A cause d'une entorse au doigt, Hugo, un petit garçon originaire de Braine l'Alleud, se rend aux urgences. Pour vivre cette épreuve, il prend avec lui ses trois doudous.

Une fois le passage à l'hôpital achevé, retour à la voiture où, en montant dans le véhicule, il en fait tomber un. Alors qu'il fait noir, sa maman, Gaëlle, ne s'en aperçoit pas et rentre avec l'enfant à leur domicile.

Une fois chez eux, ils se rendent compte qu'un doudou est manquant et à cause du couvre-feu, il n'y avait plus assez de temps pour faire l'aller-retour. Ils appellent alors l'hôpital mais personne là-bas n'a vu le doudou de Hugo.

Là, Gaëlle se souvient qu'elle a aperçu une voiture de police à la sortie de l'hôpital. Elle appelle alors la police locale. Malheureusement, la patrouille est rentrée mais, de façon très sympathique, une policière promet d'aller jusque là-bas pour voir si le doudou n'y est pas encore.

Vingt minutes plus tard, le téléphone de Gaëlle sonne. Le doudou a été retrouvée par la policière. Mais surtout, elle a redonné le sourire à Hugo, qui dès le lendemain a pu retrouver son troisième doudou.

Sur Facebook, Gaëlle était très reconnaissante envers la policière qui a pris le temps de se déplacer durant son service pour aider son fils.