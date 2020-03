La demande des autorités communales a été entendue et sera analysée.

Lors du dernier conseil communal, Jean-Michel Cassiers (conseiller communal MVW) s’est inquiété de l’état du Ring à hauteur de Waterloo en venant de Groenendael. Une portion particulièrement abîmée où les automobilistes slaloment entre les trous.

Mais bonne nouvelle : une réfection de la voirie est prévue. "Des travaux seront effectués la semaine prochaine par la Sofico, précise Florence Reuter, la bourgmestre de Waterloo. De plus, afin de minimiser l’impact sur les automobilistes, ceux-ci seront réalisés pendant la nuit." Une première réparation qui sera suivie d’une autre, plus complète, dans un avenir plus ou moins proche.

La bourgmestre précise également qu’il s’agit d’une usure normale et que les travaux étaient déjà prévus depuis un petit moment mais que ceux du mur antibruit ont été plus longs que prévu car un automobiliste n’a rien trouvé de mieux que de foncer dedans alors qu’ils étaient à peine installés.

L’autre nouvelle concernant le Ring, c’est la demande de réduction de vitesse formulée par les autorités communales de Waterloo. "Nous avons demandé que la portion proche des habitations soit limitée à 90 km/h, continue Florence Reuter. C’est quelque chose qui se fait déjà ailleurs et qui est normal lorsque l’on passe proche des habitations, ce qui est le cas ici."

Cette demande sera-t-elle suivie ? Elle semble en tout cas avoir reçu une écoute positive. "Le fonctionnaire responsable des routes y est favorable", conclut-elle.