La Province du Brabant wallon a indiqué lundi être la première administration en Belgique à octroyer une indemnité à son personnel pratiquant le covoiturage. Via une plateforme virtuelle, les fonctionnaires de la Province peuvent entrer en contact avec leurs collègues pour organiser des trajets "domicile-travail " en commun lorsque leurs horaires le permettent. Sur base d'une déclaration sur l'honneur, à partir du 1er juin, les travailleurs de la province du Brabant wallon peuvent demander une indemnité correspondant à un cinquième de l'indemnité pour frais de déplacement autorisée par le SPF Finances, multipliée par le nombre de passagers. L'objectif de la Province est d'atteindre 12% de covoiturage parmi son personnel, alors que le taux est actuellement de 5,5%.

"Le nouvel avantage financier du Brabant wallon s'inscrit dans la règlementation de l'ONSS et de l'administration fiscale (...). À titre d'exemple, deux agents du Brabant wallon qui parcourent ensemble 70 km, 120 jours par an, avec un partage de volant, pourront percevoir chacun une indemnité de 588 euros par an. Un montant non négligeable alors que le litre d'essence et de diesel avoisine désormais les 2 euros", indique la Province.

L'objectif est d'encourager le recours au covoiturage, d'améliorer l'empreinte carbone de l'administration provinciale, et de répondre aux enjeux posés par la hausse des prix du carburant. La nouvelle prime, pour laquelle un montant de 58.140 euros a été inscrit au budget provincial 2022, complète d'autres mesures déjà prises comme le remboursement à 100% des abonnements aux transports en commun, des primes à la mobilité active pour les fonctionnaires qui viennent travailler à vélo, ou encore la mise à disposition de vélos électriques pour les déplacements dans le zoning de Wavre où est installée l'administration provinciale.