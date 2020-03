C'est Pierre Huart, le bourgmestre, qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux.



Tous les jours, le Coronavirus amène son lot de mauvaises nouvelles et cette fois-ci, c'est la cité aclote qui a été touchée de plein fouet. En effet, par la voix de son bourgmestre, Pierre Huart, on apprend qu'un Nivellois est décédé à cause du Covid-19. C'est la première fois depuis le début de la crise que Nivelles est touchée par un décès.