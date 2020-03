Le CDH pointe l'absence du financement du contournement et la suppression de l'avantage fiscal pour les futurs résidents.

Ce jeudi, de manière officielle et symbolique, la première pierre du futur Quartier des Confluents sur le site des anciennes Forges de Clabecq, sera posée. De quoi donner le top départ pour des travaux qui devraient durer près de trois ans et faire venir plusieurs milliers de nouveaux habitants au sein de la cité du Betchard.

Et si le CDH se réjouit de voir cette reconversion qui entame sa phase de concrétisation, les Humanistes pointent tout de même deux bémols. "Le premier, c’est l’absence de réponse de Philippe Henry, ministre de l’Infrastructure et de la Mobilité, sur l’urgence d’une décision favorable au financement du projet de contournement de la Ville. Cette nouvelle route comporte en effet la construction de plusieurs ouvrages d’art qui doivent pouvoir permettre de désengorger la Ville et surtout assurer une mobilité fluide et l’accès au Quartier des Confluents."

L’autre bémol pointé par les Humanistes brabançons wallons, c’est la possible suppression de l’exonération du précompte immobilier pour les futurs résidents. "L’incompréhension est à son comble lorsque l’on apprend que le ministre Borsus, de son côté, entend supprimer l’avantage fiscal de l’exonération du précompte immobilier pendant cinq ans pour les futurs résidents de ce quartier tel que l’avait pourtant organisé le ministre CDH Carlo Di Antonio sous le gouvernement présidé par le même Willy Borsus."

On l’aura compris, même si les travaux vont enfin pouvoir débuter, ce qui est bien évidemment le plus important, la "guerre" politique continue autour d’un projet qui va transformer le visage de la cité du Betchard.