Les syndicats et la direction se sont rencontrés pour la première fois, mercredi, dans le cadre de la première phase de la procédure Renault.

À la mi-mai, l’annonce par la direction du groupe 5N Plus de fermer son site de Tilly avait surpris : personne, au sein de cette usine fondée en 1948 et qui fabrique des produits dérivés du plomb ainsi que des produits chimiques à base de nitrate, ne s’attendait à une mesure aussi radicale. La société, que les Villersois connaissent encore sous son appellation ancienne de Sidech, emploie 68 personnes. Ces travailleurs, malgré le coup de massue d’il y a trois semaines et les menaces qui pèsent désormais sur leur emploi, ont continué la production.

L’annonce du groupe canadien avait déclenché la procédure Renault sur le licenciement collectif et mercredi, une première réunion s’est tenue entre la direction de 5N Plus Belgium et les représentants du personnel. Selon les syndicats, les premières discussions sont plutôt bien passées, compte tenu des circonstances.