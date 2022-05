Le montant de la prime est défini par la loi et dépend du statut du policier: entre 60 et 80 € par mois.

Les policiers d’Ottignies-Louvain-la-Neuve parlant le néerlandais et/ou l’anglais auront bientôt droit à une prime au bilinguisme. Le point passe au conseil communal de la localité ce mardi 31 mai au soir.

"Chaque année, je fais un bilan avec le personnel et c’est un des points d’amélioration qui en est sorti, explique le chef de corps ottintois, Maurice Levêque. Au service proximité ou à l’accueil, on constate de plus en plus de demandes en anglais. On le voit d’ailleurs actuellement avec les réfugiés ukrainiens. Certains agents de quartier se retrouvent en difficulté lorsqu’ils doivent effectuer une domiciliation de personnes ne parlant pas le français, par exemple. Au niveau du service intervention, vu l’attractivité de L’Esplanade notamment, on observe qu’il n’est pas rare d’avoir des victimes parlant flamand."