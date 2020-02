La commune de Lasne multiplie les nouveaux événements susceptibles d’encourager la convivialité. On se souvient de la première séance de cinéma en plein air qui avait récolté un franc succès, voici désormais une autre idée à laquelle pas mal de citoyens devraient adhérer.

Julie Peeters-Cardon, l’échevine lasnoise de la Convivialité, a imaginé l’octroi d’une nouvelle prime pour l’organisation de fêtes entre voisins. "On est parti du constat que dans certains quartiers, ou en général, on connaît de moins en moins ses propres voisins, explique cette dernière. On veut donc encourager les Lasnois à organiser des apéros, dîners, barbecues et autres pour faire ou refaire connaissance. Ce qui permettrait dans le même temps de lutter contre l’isolement qui touche certaines personnes."

Une prime qui pourrait s’élever à maximum 200 euros par événement, sous conditions. "Dans la pratique, l’organisateur pourra obtenir jusqu’à 5 € par adulte qui aura participé à l’événement, avec un maximum de 200 euros (une fois par an), continue Julie Peeters-Cardon. Le tout en ayant préalablement effectué une demande, en fournissant une liste des participants (tous Lasnois) avec leur signature et en prenant une photo de groupe." Pas question donc d’inviter ses amis ou sa famille et espérer récolter la prime, ça ne marchera pas.

Précisons encore que pour participer à l’opération et organiser une "Fêtes des voisins", tout Lasnois pourra contacter l’administration communale par e-mail via evenements@lasne.be.