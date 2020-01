La cérémonie des bons vœux a été résolument placée sous le signe de la remise en question.

En 2019, nous avions déjà la déclaration de politique communale (DPC) que nous avons traduite en plan stratégique transversal (PST). En 2020 : place désormais à l’action mais aussi à une certaine remise en question, a déclaré Patricia Lebon, la bourgmestre de Rixensart. Et ce ne sera possible qu’en se posant les bonnes questions : est-ce qu’il est nécessaire de modifier certaines choses, de les supprimer ou au contraire de le garder en l’état ? Le tout en gardant à l’esprit que nos véritables employeurs, ce sont les citoyens."

La traditionnelle cérémonie des bons vœux à Rixensart a été résolument placée sous le signe de la remise en question. Et ce à tous les niveaux ! Car après le discours de la bourgmestre, c’est Pierre Vendy, le directeur général, qui a pris le relais. En expliquant, notamment, la même chose que Patricia Lebon. Et ce, sans s’être consultés !

"Pour justifier une action entreprise, on entend souvent : "On a toujours fait comme ça". Mais si on veut que les choses changent dans le bon sens, il faut aussi pouvoir bousculer ses propres habitudes. Et le faire dès maintenant, a notamment expliqué Pierre Vendy. Pour améliorer le bien-être au travail, la transversalité entre services et l’efficacité de l’administration. Un effort fiscal a été demandé aux citoyens, à l’administration d’élever la qualité des services rendus pour répondre aux exigences plus grandes encore."

"Nous recherchons la bonne méthode tous ensemble pour, s’il y en a, corriger nos fautes. Car la seule vraie faute, c’est celle que l’on ne corrige pas", a conclu Patricia Lebon en citant Confucius.