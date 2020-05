Dans les boutiques, on attend désespérement le retour des clients.

Dans les boutiques, on attendait désespérement l'arrivée des clients. "On s'attendait à ce que ce soit calme, reconnaît Donia Mamdouh, gérante du magasin de chaussures Ken. Les gens ne vont pas se presser pour acheter des chaussures... On avait prévu le coup et on ouvre en personnel réduit. Je suis seule aujourd'hui, de 10 à 20 heures. Ça ne sert à rien d'être plusieurs. Si on est trois dans le magasin, ça laisse peu de place pour les clients. On espère que les clients reviendront rapidement."

Du côté de la boutique Paprika, on ne s'attend pas un rush dans la journée. "Le discours du gouvernement, c'était "les magasins rouvrent mais restez chez vous", c'est paradoxal, estime la gérante Nathalie De Potter. Ça ne donne pas très envie de faire du shopping avec autant de contraintes."