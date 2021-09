Le problème est on ne peut plus belge. Jugez plutôt : la voirie est régionale et donc responsabilité du Service public de Wallonie (SPW). Les égouts, dont une partie avait été réparée par la commune après l’affaissement du sous-sol, appartiennent à la Ville de Genappe. Tandis que le ruisseau (le Ry des Crawannes) qui passe par-dessous est géré par la Province. Rajoutez encore l’inBW qui gère le raccordement des eaux et qui avait dû réparer des fuites importantes et vous obtenez un sacré micmac. Dont personne ne veut assumer la responsabilité.