Une zone 30 bientôt généralisée au chemin du Gros Tienne.

C’est l’option la plus probable. La mise en circulation locale ou en sens unique poseraient trop de problèmes.

Le chemin du Gros Tienne fait partie de ces voiries à cheval sur deux communes. Du coup, côté la hulpois, cette voirie est placée en zone 30, avec casse-vitesse. Côté lasnois - la plus grande partie et de loin - elle est en zone 50.

Des discussions entre les deux communes sont actuellement en cours pour harmoniser le tout. Tout en tenant compte des spécificités de la voirie : longue, en partie pavée, bordée de nombreuses habitations mais aussi et surtout très étroite sur sa majeure partie. Ce qui cause de gros soucis lors des croisements de véhicules.

"On avait évoqué le fait de mettre toute la voirie en circulation locale à certaines heures pour limiter la circulation, explique Laurence Rotthier, la bourgmestre lasnoise. Mais on se rend compte que ce n’est pas la meilleure idée qui soit."

"Un sens unique a aussi été étudié, complète Didier Van den Brande, l’échevin de la Mobilité à La Hulpe. Mais cette disposition bloquerait beaucoup trop de riverains également."

Avec à la clé, des détours assez longs et surtout un risque de déplacement du problème dans d’autres routes aux alentours. Surtout que la circulation le long du chemin du Gros Tienne n’est pas non plus extraordinaire. "Le passage n’est pas très élevé, confirme Didier Van den Brande. 60 véhicules ont été comptabilisés en 40 minutes en heure de pointe, ce n’est pas énorme."

Du coup, on se dirige vers une généralisation de la zone 30. "Des discussions sont encore en cours. La Hulpe devait voir si la possibilité d’établir une zone de croisement était possible, de notre côté également, conclut Laurence Rotthier. Mais la zone 30 généralisée semble être la meilleure solution à disposition."