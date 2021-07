Ce samedi soir, après avoir notamment touché la région de Genappe, c’est du côté de Walhain que les intempéries orageuses se sont de nouveau montrées impressionnantes dans le Brabant wallon. Avec d’importantes coulées de boue signalées notamment le long de la rue de Spêche.

Mais si un niveau de boue d’un mètre cinquante était d’abord évoqué, il n’en a finalement rien été. "Le seul endroit de la commune où ce niveau a peut-être été atteint, c’est le long de barrages en ballots de paille déployés du côté du Baty du Chêne et encore. Mais c’est assez normal, car ils ont été mis en place dans ce but précis, de retenir la boue, explique Xavier Dubois, le bourgmestre. Pour le reste, parler de coulées de boue de 30 voire 40 cm de haut serait plus exact."

Des précipitations beaucoup plus localisées et bien moins importantes que lors des derniers épisodes qui n’ont malheureusement pas épargné des citoyens déjà éprouvés à maintes répétitions. "Pour la 7e, la 9e ou la 10e fois, cette rue (de Spêche) a encore été touchée par des phénomènes de coulées de boue, se désole le bourgmestre. On est assez loin de ce qu’il s’est passé ces dernières semaines, mais ça reste très compliqué d’un point de vue psychologique pour certaines familles. Qui ont à nouveau de la boue dans leur maison et qui vont encore devoir recommencer le nettoyage…"

"C’est bien simple, depuis le 4 juin dernier, c’est bien la 11e ou la 12e fois qu’on est confrontés à des coulées de boue, confirme Géraud Vinel, un riverain de la rue de Spêche. Avec les dégâts que cela occasionne à chaque fois. Ici, on n’a ‘que’ le vide ventilé qui s’est rempli, la chape qui est à nouveau humide et la cabane de jardin qui a pris l’eau, mais d’autres ont vu leur cave à nouveau être inondées. Sans oublier les problèmes annexes comme la difficulté à évacuer les eaux usées (toilettes, éviers, etc.), les compteurs électriques ou les chaudières noyés, etc."

© G. Vinel

Des catastrophes à répétition face auxquelles beaucoup commencent à être à bout. "Le problème, c’est qu’on est constamment confrontés au même phénomène, mais depuis le 4 juin, rien n’a véritablement changé. Le fait est que les eaux de très nombreux champs situés aux alentours se déversent dans la rue et que le dialogue avec les agriculteurs est impossible", ajoutent des riverains.

© G. Vinel

Autre "source" du problème : l’absence de bassin d’orage autour de la E411, alors qu’il était pourtant promis depuis des dizaines d’années. "Avec les eaux qui ruissellent des champs et celles qui viennent de l’autoroute, la rue se transforme en torrent et le Nil (cours d’eau) ne cesse de déborder avec les dégâts à répétition que l’on connaît."

Cibles des critiques : la Province qui ne se montre pas assez proactive dans sa gestion du cours d’eau, la région et la commune pour l’absence de bassin d’orage et les agriculteurs dont les champs ne retiennent plus grand-chose. "Il va falloir qu’ils se mettent tous à table et réagissent que ce soit au niveau provincial, communal, régional ou autre parce que c’est beau de dire : vous pouvez construire, mais il faut aussi faire en sorte qu’on puisse y vivre dans les meilleures conditions. Et pour que ce soit le cas, on attend que des actions concrètes se mettent en place, quel que soit le niveau de pouvoir concerné », conclut Géraud Vinel.

Signalons toutefois que les riverains tenaient à saluer la nouvelle intervention de la commune (et des pompiers), qui avait rapidement dépêché ses équipes pour le nettoyage de la rue et la limitation des dégâts.