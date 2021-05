À ces heures de rentrée et de sortie des classes (c’est aussi prévu le mercredi de 11 h 30 à 13 h), la circulation des voitures y sera interdite pour augmenter la sécurité des piétons et diminuer le stationnement sauvage.

Les parents sont invités à se stationner sur le parking communal un peu plus loin, et qui est relié à l’école par un sentier. Il s’agit d’une première dans la commune, qui sera testée jusqu’à la fin du mois de juin.

"Seuls les riverains peuvent encore passer en voiture à ces heures-là mais à 20 km/h, explique l’échevine de la Mobilité, Julie Charles. L’idée est de rendre la mesure définitive, avec une barrière fixe dont les riverains et les services de secours auraient la clé."

Au dernier conseil communal, le collège a également présenté une série d’aménagements à réaliser dans l’entité pour améliorer la sécurité des usagers et des habitants. C’est notamment le cas à la rue Catalogne, à Marbisoux, qui est une voirie de transit où ont été effectués des comptages de véhicules et des mesures de vitesse.

La limitation à 50 km/h sera imposée plus tôt (avant le pont, en venant de la chaussée de Namur), des emplacements de stationnement en voirie seront ajoutés à proximité du cimetière et des zones d’évitement seront créées. Le carrefour de la rue de la Croix et de la rue Catalogne sera également modifié. Une "goutte" sera aménagée, comme à l’entrée du complexe sportif, pour mieux canaliser le trafic.

À Mellery, les chicanes seront remplacées par trois coussins berlinois afin de faire ralentir les usagers dans la rue de l’Enfer. À Sart-Dames-Avelines, la configuration de la rue Ernest Deltenre, dans la descente vers l’église, pousse certains à accélérer. Après avoir concerté les riverains, la commune a décidé de resserrer la voirie à hauteur du n°2, pour forcer à ralentir.

À Sart toujours, la rue de Piraumont est en théorie réservée aux riverains mais la police qui a fait des mesures de vitesse durant un mois à la fin de l’an dernier, a constaté le passage de plus de 8 500 véhicules. Parmi ceux-ci, 17 % étaient en excès de vitesse et 129 circulaient à plus de 70 km/h alors que la limite est à 50 km/h. Pour diminuer à la fois le trafic et la vitesse, il est prévu de construire à chaque extrémité de cette rue deux grands plateaux ralentisseurs.