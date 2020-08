Le projet a pour but de mettre des artisans alimentaires en valeur, de faire de la ferme un haut lieu de rencontre, de circuit-court et de partage.

La ferme Terfosse, située le long de l’autoroute à Rosières, était à l’abandon depuis des années. D’autant plus dommage que l’environnement de cette bâtisse qui date du XVIIIe siècle a tout du petit paradis de verdure de plus en plus recherché à l’heure actuelle. Était à l'abandon, car depuis deux ans désormais, Louis du Bois a pour projet de lui donner une seconde jeunesse, en la transformant en un haut lieu de rencontre et en un accompagnateur de start-up AAA pour Artisanale, Alimentaire et Agricole.