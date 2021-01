Une septuagénaire grièvement blessée par son fils à Wavre: elle a été retrouvée dans la cave! Brabant wallon Belga Dans le contexte d'un différend familial, une septuagénaire a été grièvement blessée par son fils, mercredi matin à Wavre , a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. © DR

Les faits ont été commis vers 2 heures du matin dans une habitation située le long de la rue de l'Ermitage.



La police y a été initialement appelée pour une altercation opposant une mère et son fils. Quand les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert la femme née en 1950, allongée dans la cave de l'immeuble.



Blessée à la tête, la victime présentait de multiples fractures et d'autres lésions traumatiques importantes. Elle a été transportée à l'hôpital où, au moment de son admission, ses jours étaient considérés comme étant en danger.



Le fils a été interpellé et privé de liberté. Un juge d'instruction a été saisi du dossier. Le pronostic vital de sa mère reste très fortement engagé, précisait mercredi après-midi la porte-parole du parquet brabançon.