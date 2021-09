Plusieurs instruments existent, au niveau de la politique urbanistique, pour encadrer le développement des villes et villages. Tout le monde ou presque connait les plans de secteur, qui fixent à grande échelle les principales orientations et définissent des zones constructibles, d’autres réservées à l’agriculture, aux activités économiques, etc. À une échelle plus restreinte, disons celle des quartiers pour simplifier, il y a aussi les plans communaux d’aménagement (PCA), qui imposent des gabarits, des densités d’habitat, etc.

En terre aclote, en 2011, la Ville avait fait le constat qu’une série de PCA avaient un contenu obsolète, compte tenu des évolutions de l’entité. Le conseil communal avait alors approuvé la mise en œuvre d’une procédure d’abrogation de ces PCA. Cela ne peut pas se faire n’importe comment et la procédure fixée par le Code wallon de l’aménagement du territoire, en vigueur à l’époque, avait été suivie à la lettre. Les amateurs de chiffres retiendront que les PCA n°1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18 et 21 avaient été abrogés sur Nivelles, tout comme le PCA n°1 de Baulers.

Il y a cependant eu un rebondissement : lorsque des riverains sont allés devant le Conseil d’État pour contester le permis attribué au promoteur qui voulait développer un projet immobilier sur le site des Conceptionnistes, ils ont invoqué une irrégularité dans l’abrogation du PCA régissant la zone. Et la plus haute juridiction administrative les a suivis.

Pour faire bref, elle a considéré que bien que ce n’était pas prévu au niveau régional, l’abrogation aurait dû être accompagnée d’une évaluation des incidences sur l’environnement, et d’une enquête publique.

" Cette situation est particulièrement problématique pour tous les biens établis dans les périmètres des anciens PCA ", indique la Ville. D’où la décision de mettre fin à cette incertitude juridique en reprenant la procédure à zéro. Voilà pourquoi lors du dernier conseil communal, l’abrogation totale de 7 PCA et partielle de deux autres a été votée à l’unanimité.

Chaque périmètre sera analysé par un bureau spécialisé, un rapport d’incidences environnementales (RIE) sera réalisé pour chacun et la CCATM - tout comme d’autres instances - sera consultée. Après l’étude de l’impact cumulé de ces abrogations, le dossier reviendra devant le conseil communal et une enquête publique suivra. Le collège espère finaliser toute la procédure pour la fin 2022.