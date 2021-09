Depuis des années, la Maison familiale, établie à la rue du Soleil Levant, héberge des jeunes et propose trois types de services. Un accueil résidentiel assure la prise en charge de 36 enfants tandis que sept autres fréquentent le centre de jour. L’institution assure également un accompagnement à l’extérieur. Les jeunes concernés souffrent pour l’essentiel de troubles de comportement.

Au sein du service résidentiel, suite à la suggestion d’un enfant qui avait confié à un éducateur qu’il s’intéressait aux plantes, l’idée est née de faire quelques plantations.

Il y avait une parcelle disponible dans l’enceinte de la Maison familiale, et le projet s’est concrétisé avec la réalisation d’un potager délimité par quelques palettes. La «Ferme de la Palette» est devenue ensuite un véritable outil pédagogique et a pris de l’ampleur. «Cela permet de reconnecter les enfants à l’essentiel, d’appréhender une certaine notion du temps, d’apprendre aussi à prendre soin des plantes et des animaux», confirme la directrice, Geneviève Godefroid.

Des semis pour les prochaines récoltes

Mais pour mener ce travail dans des conditions optimales, il fallait trouver des moyens supplémentaires. De quoi non seulement cultiver à la bonne saison mais aussi de créer les semis pour les prochaines récoltes, ou ajouter une serre afin d’obtenir d’autres légumes et des tomates, par exemple. L’institution s’est alors tournée vers le Rotary Braine-l’Alleud 1815.

«C’est un projet qui nous a immédiatement séduit, explique le past président Benoit Raymond. Nous avons apporté environ 5 000 euros, plus 5 000 euros encore dans le cadre d’un District Grant, à savoir une récolte de fonds auprès des plusieurs clubs amis. Les clubs Rotary de Rhode-Saint-Genèse, Genval, Braine-le-Château, Louvain-la-Neuve et Villers-la-Ville ont participé. Nous avons également reçu une aide du Rotary Belux.»

Les rotariens brainois ont même impliqué un club d’Aix-en-Provence avec lequel ils ont développé des liens privilégiés.

Finalement, ce sont pas moins de 15 000 euros qui ont été récoltés. Les travaux ont commencé au printemps 2020, avec notamment le placement d’une robuste serre en verre Sécurit sur une dalle de béton. Le potager est divisé en petits carrés pour permettre le travail en groupe, et un chalet a été ajouté pour permettre de développer un poulailler.

La crise sanitaire avait retardé l’inauguration, mais cette lacune a été réparée la semaine dernière.