Lors des dispersions de cendres, le nombre maximal est désormais de 15 personnes.

Jeudi dernier, l’intercommunale du Brabant wallon, propriétaire du crématorium Champ de Court, prenait en concertation avec les autres crématoriums de Wallonie une série de mesures destinées à éviter la propagation du coronavirus.

Jusqu’à la fin du confinement, fixée au 5 avril, les crémations sont maintenues mais les cérémonies d’hommage sont par contre supprimées. Les urnes sont exclusivement remises aux pompes funèbres ou à un représentant légal de la famille. La dispersion des cendres ou la mise en columbarium continue à se faire sur le site du crématorium mais il a été décidé qu’une seule personne puisse y assister. Les familles ont par ailleurs la possibilité d’organiser cette cérémonie après la fin du confinement, les urnes étant conservées dans un local dédié.

Mais la mesure est mal passée sur les réseaux sociaux et auprès de certaines pompes funèbres. Ce qui a poussé l’in BW à assouplir quelque peu ses mesures au crématorium de Court-Saint-Étienne. Vendredi, l’intercommunale décidait d’autoriser, lors des dispersions des cendres, mises en columbarium ou en stèle, la présence du conjoint du défunt et de ses parents aux 1er et 2e degrés (parents, enfants, frères et sœurs). Le nombre maximal étant limité à 15 personnes. Et ce, dans le respect d’une distance de 1,5 mètre entre les personnes. Les autres mesures précédemment restent, quant à elles, d’application.

Pour établir cette seconde version, les responsables de l’intercommunale se sont basés sur le règlement qu’a instauré la commune de La Hulpe - dont le bourgmestre est le président d’in BW - dans ses cimetières.