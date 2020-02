Un marché public pour créer un vrai jardin d’agrément dans le cœur de la cité des Aclots.

Si la collégiale Sainte-Gertrude est le pôle d’attraction principal du centre de Nivelles, son cloître en est certainement le cœur. Les Aclots y sont attachés et il offre un espace de paix et de beauté paisible, à quelques mètres de l’animation trépidante de la Grand-Place. Lors de la précédente législature, des travaux de rénovation des pierres et des toitures ont été réalisés. Mais la pelouse centrale, abîmée et plus vraiment entretenue, offre un triste spectacle.

Au conseil communal, le collège a proposé de lancer un marché pour réaménager cette partie en créant un véritable jardin avec des allées, des haies, une végétalisation de qualité avec des fleurs ou des arbustes…

"Nous y réfléchissons depuis plusieurs mois : ce que nous voulons, c’est une transformation en profondeur, pour passer à autre chose, confirme l’échevin des Travaux, Pascal Rigot. On s’inspire notamment des photos anciennes, où le cloître était plus arboré. En ce qui concerne la présence des cloches, rien n’est vraiment fixé mais a priori, l’idée n’est pas de les déménager ailleurs."

Des contacts ont déjà été pris avec l’Agence wallonne du patrimoine : on est dans un périmètre historique et il faut obtenir le feu vert pour procéder à de nouveaux aménagements. Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient débuter à l’automne et se terminer d’ici un an. Par la suite, le cloître pourra encore servir pour des réceptions mais plus question d’accueillir de grosses infrastructures comme la patinoire ou des animations de la foire agricole.

Au conseil communal, Véronique Vandegoor (Défi) s’est étonnée qu’un montant de 100 000 euros soit prévu pour faire appel à une société spécialisée, alors qu’on loue souvent à Nivelles la qualité du travail des jardiniers de la Ville.

"Ce sont des travaux d’importance, répond Pascal Rigot. Il faut élaborer l’aménagement, le conceptualiser puis le réaliser. Les services pensent que c’est mieux de passer par une société extérieure."