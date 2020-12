Les confinements successifs ont mis au jour des fractures importantes parmi la population, parfois à des âges de la vie bien différents. La start-up aSmartWorld, basée à Genval et spécialisée dans le reconditionnement d’appareils électroniques, en a fait le constat. " Deux importantes fractures s’opèrent : la séparation sociale des personnes âgées vis-à-vis de leurs proches et l’incapacité pour certains jeunes scolarisés d’avoir accès à leurs cours en ligne ", explique Geoffroy Van Humbeeck, le fondateur de cette start-up qui est passée par les bureaux de CAP Innove, à Nivelles. C’est à partir de ce constat que l’action "Connected Smiles" est née.

Le Genvalois s’est ainsi allié avec Solidaris et la Croix-Rouge de Belgique afin de lutter contre l’isolement de ces personnes. Comment ? En organisant une collecte d’appareils inutilisés ou endommagés. Les tablettes et smartphones récoltés seront par la suite reconditionnés par la start-up puis redistribués gratuitement par les organisations caritatives aux personnes dans le besoin.

Pour contribuer à cette bonne action, trois possibilités s’offrent à vous : soit en participant à la collecte et en faisant don des appareils dont nous n’avons plus besoin ; soit en faisant un don à la Fondation pour l’inclusion digitale, qui a pour vocation la réduction de la fracture numérique en Belgique ; soit en véhiculant le message par le partage ou l’envoi d’une photo de votre sourire sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ConnectedSmiles. Plus d’infos : www.connectedsmiles.be.