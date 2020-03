Les détenus protesteraient contre la suspension des visites de leurs proches suite aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Une trentaine de détenus ont refusé de réintégrer leur cellule à la prison de Nivelles ce mardi soir. Peu avant 22 heures, la situation était sur le point d'être résolue, nous a confirmé le chef de corps de la zone de police Nivelles-Genappe. "Ils sont rassemblés dans le préau et sont en train de rentrer, on est dans le règlement de la situation, indique Pascal Neyman, qui ajoute que les motivations des détenus ne sont pas encore claires. On bénéficie d'un renfort de la police fédérale. On n’a pas encore eu l’occasion de discuter avec eux."

Les détenus ont provoqué deux débuts d'incendie mais ils ont été rapidement circonscrits par les pompiers de la zone de secours.