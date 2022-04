C’est l’émoi à Beauvechain après la disparition de l’une des Étreintes que l’artiste Mélanie Bendermacker a installées le long de la Sente, ce parcours d’art contemporain en plein air. "Je suis dépité, dit Benjamin Goes, échevin de la Culture. On a mis beaucoup d’énergie pour concevoir et installer ces œuvres destinées à enchanter l’imaginaire des promeneurs. La Sente a été inaugurée pour les 50 ans de notre centre culturel, le 3 octobre 2020, et depuis les retours sont tous positifs. De manière plus ironique, c’est une sorte de compliment pour l’artiste que quelqu’un s’intéresse à l’œuvre jusqu’à vouloir l’avoir pour soi, on a affaire à des voleurs qui ont la fibre artistique. Mais la collectivité en est maintenant privée, et c’est elle qui a financé ces créations…"

L’œuvre volée devait d’ailleurs accueillir prochainement son alter ego plus haut sur le tronc (comme sur la photo). "Quand j’étais venue faire des réparations, j’avais déjà remarqué que l’une des sculptures était endommagée et que cela ne s’était pas fait naturellement, quelqu’un avait tenté de gratter la matière", dit Mélanie Bendermacker.

"Je suis d’ailleurs en train de finaliser une autre Étreinte que je comptais poser prochainement. C’est vraiment une triste nouvelle." Du côté de la commune, on ne compte pas en rester là. "Plainte sera déposée, assure la bourgmestre Carole Ghiot. Nous communiquerons aussi sur les réseaux sociaux et peut-être aurons-nous en retour des renseignements qui permettront de faire avancer l’enquête…"