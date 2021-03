Si les doses de vaccin et convocations arrivent à temps, la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus devrait débuter lundi au PAMexpo de Court-Saint-Étienne. La coordinatrice du centre de vaccination majeur du Brabant wallon entend toutefois y aller crescendo et n’ouvrir que deux lignes dans un premier temps afin d’éviter de voir des scènes comme au centre de vaccination du Heysel.