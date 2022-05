Chapiteaux, tentes, podiums, chaises, etc. C’est dans un but de mutualisation de matériel, que la province du Brabant wallon offre un service de prêt aux communes de la province. Les équipements sont mis à disposition gratuitement pour tout événement organisé par des organismes provinciaux, ASBL communes, CPAS ou écoles. "Ce service rencontre un succès croissant, c’est pourquoi son catalogue se modernise et se dynamise afin d’offrir un service 2.0 à nos utilisateurs", explique Sophie Keymolen, députée provinciale chargée du centre de prêt.

Assoupli et évalué

Trois points importants sont à retenir dans la modernisation du service. Premièrement, un assouplissement des conditions à remplir pour bénéficier d’un prêt. Auparavant, il fallait remplir une double obligation : le siège social du demandeur devait se trouver dans le Brabant wallon, ainsi que l’événement pour lequel le prêt était sollicité. Aujourd’hui, il ne faut remplir que l’une ou l’autre de ces deux conditions.

L’autre modification majeure concerne la durée du prêt. La disposition précédente prévoyait une durée de location de vingt jours maximum. Elle est aujourd’hui portée à trente jours.

Pour faciliter le processus, un nouveau catalogue a été édité en ligne. Chaque élément est accompagné d’une fiche explicative de montage et de démontage, du nombre de personnes conseillé pour la manutention, ainsi que le type de véhicule conseillé afin de transporter le matériel.

"Des équipes de coordinations sont mises à disposition lorsqu’il s’agit de matériel lourd ou plus pointu", précise Nicolas Demaret, directeur d’administration des infrastructures.

Afin de constamment améliorer son service et de prévoir les futurs investissements en termes de matériel, le centre de prêt met désormais une enquête de satisfaction à disposition des utilisateurs. Ceux-ci pourront évaluer le service sur trois niveaux : la réception, la qualité et la disponibilité du matériel.

5 000 sorties de matériel

Le centre de prêt, c’est environ 500 demandes de prêt annuelles pour environ 5 000 sorties de matériel. C’est presque trois fois plus qu’en 2012. Bien sûr, la demande a chuté durant la période de Covid mais le centre n’a cependant pas chômé, fournissant tentes et chapiteaux aux centres de dépistage et centres de vaccination.

"Le centre de prêt investit chaque année entre 50 000 et 100 000 € et consacre également un budget d’environ 30 000 € à la rénovation et l’entretien du matériel", explique Sophie Keymolen. "Tout ce que les associations, communes et CPAS peuvent emprunter chez nous, ce sont des moyens qui peuvent être alloués à d’autres matériels nécessaires pour leurs activités ou celles de leurs associations."

"Le centre de prêt du Brabant wallon est uniquement accessible aux communes, associations, ASBL, CPAS et autres organismes publics", rappelle Nicolas Demaret.