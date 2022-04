"Cette décision est une victoire pour l’autonomie provinciale. C’est une victoire pour notre volonté de nous engager pleinement dans cette nouvelle compétence, de soutenir nos 27 communes et nos services de secours dans le respect de nos prérogatives. Cela démontre qu’en Brabant wallon, sans être guerrier, nous savons nous faire respecter."

Le président du collège provincial, Tanguy Stuckens (MR), est revenu, interrogé par Benjamin Goes (LE) et Joseph Tordoir (MR) lors du conseil provincial, sur la décision du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, de ne plus réformer le budget provincial.