Visites des familles devenues impossibles durant des semaines, désespoir des résidents, décès en série et désarroi du personnel relayé par les médias, l’image des maisons de repos en a pris un fameux coup à la suite de la crise du Covid-19. Parfois à tort, estiment les responsables du CPAS de Nivelles, qui gèrent notamment Nos Tayons, maison de repos de 120 lits.

Ils ont dès lors mis sur pied une opération de promotion de l’institution, via la réalisation d’une vidéo. Celle-ci décrit les journées des résidents en les filmant au cours des activités mises sur pied en interne. On y décrit les soins dont ils bénéficient, on les voit prendre les repas, on partage les moments de détente, les échanges entre pensionnaires et avec le personnel.