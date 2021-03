Certes, une partie des aînés ont déjà reçu leur convocation et certains ont reçu leur première dose de vaccins. Mais il reste pas mal de gens qui se posent des questions sur le processus, sur l’efficacité des différents vaccins, sur leurs éventuels effets secondaires… La commune de Villers-la-Ville a pensé à eux en programmant une conférence qui, situation sanitaire oblige, sera diffusée en live sur la page Facebook communale.

"On aurait préféré une conférence classique à la maison communale mais ce n’est pas possible, indique l’échevine villersoise de la santé, Delphine Haulotte. L’idée est de rassurer et de répondre aux questions que les citoyens se posent. Il y a déjà beaucoup d’informations qui circulent mais la commune étant l’échelon le plus proche des gens, on s’est dit qu’on pouvait apporter quelque chose, en trouvant les bonnes personnes pour apporter des explications."

La commune a fait appel au Dr Leïla Belkhir, des cliniques Saint-Luc, que le grand public connait déjà pour ses interventions télévisées claires et sans langue de bois. Le Dr Pauluis, du cercle des médecins généralistes de Villers, participera également, aux côtés du bourgmestre Burton et de l’échevine de la santé.

Après un exposé sur la vaccination, ceux qui suivront la conférence pourront poser leurs questions via le chat, et recevoir les réponses en direct.