Les questions autour du Covid-19 sont de plus en plus nombreuses. La population s’inquiète et ça, les autorités communales de Perwez en sont bien conscientes. Face à ce constat, elles ont décidé d’essayer de fournir un maximum de réponses aux Perwéziens. Comment ? Au travers d’une visioconférence qui se déroulera ce lundi 8 mars à 19 h 30 sur la page YouTube de la commune., explique Jordan Godfriaux, le bourgmestre perwézien.

D’autant que les autorités communales ont fait appel à des experts pour répondre à toutes ces interrogations autour de la vaccination. Anne Spinewine (pharmacienne hospitalière et professeure en pharmacie clinique à l’UCLouvain) et Jean-Louis Migeal (médecin généraliste et médecin coordinateur de la résidence Trémouroux) prendront le temps de répondre, ce lundi, à toutes vos questions et, peut-être, vous rassurer sur certains points.

Il faut dire que dans quelques jours, si tout se déroule comme prévu, la vaccination deviendra un mot récurrent dans l’entité puisque Perwez accueillera très prochainement un centre de vaccination au sein du Perwex. “Pour le moment, nous sommes encore dans les préparatifs. On ne peut pas dire que cela avance beaucoup mais l’objectif est bien qu’il soit opérationnel fin mars. J’espère que ce sera bien le cas mais tout n’est pas entre nos mains”, conclut le maïeur.