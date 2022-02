La Ferme de Mont-Saint-Jean revit depuis son rachat en 2014 par le groupe Anthony Martin. En quelques années, les vieilles pierres ont repris des couleurs et ne demandent aujourd’hui qu’à écrire la suite de leur histoire.

Ces nouvelles aventures se dessinent avec les descendants du fondateur du groupe, le brasseur John Martin qui a développé des bières anglaises et commencé à distribuer le fameux Schweppes Tonic en Belgique. Les membres de la famille Martin sont animés du même goût pour l’entrepreneuriat que leur ancêtre. Après avoir revendu Schweppes, Anthony Martin et les siens se sont concentrés sur les bières spéciales. Et c’est à Mont-Saint-Jean en 2014 qu’ils ont commencé à brasser la Waterloo, qui s’est depuis lors taillé une jolie place dans les rayons des supermarchés.