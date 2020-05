Un documentaire intéressant et dynamique d’un peu plus de dix minutes.

L’Office du tourisme de Nivelles (OTN), comme tous les opérateurs touristiques du pays, est en attente d’une date pour relancer les visites de Nivelles en général, et de la collégiale en particulier. En collaboration avec la Ville, l’OTN a pris l’initiative, en ces temps de confinement, de permettre la découverte de la collégiale de manière virtuelle (lien vers la vidéo).

Elle a fait pour cela appel à une société nivelloise spécialisée dans la prise d’images à l’aide de drones. Plusieurs heures de tournage, notamment en matinée lorsqu’il n’y a personne dans l’édifice, ont permis de capter des vues complètement inédites. Un des guides de l’OTN a prêté son concours et une figurante joue les visiteuses enthousiastes.

Le tout donne un documentaire intéressant et dynamique d’un peu plus de dix minutes, désormais visible sur le site Internet de l’OTN. Il "tourne" également beaucoup sur les réseaux sociaux. "Oui, ça s’est emballé très vite : on en parle beaucoup et comme c’est un outil de promotion, c’est ce que nous voulions", confirme Jean-Pierre Lennaertz, l’administrateur délégué de l’OTN.