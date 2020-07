Le syndicat d'initiative, rebaptisé VisitWavre, et la Ville ont mis au point un nouvel outil bluffant.

Mis en ligne ce lundi, le site consacré à la visite virtuelle de Wavre à 360° ( www.visitesvirtuelles360.be/wavre) suscite déjà bon nombre de réactions positives sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les images capturées sont spectaculaires avec une vue aérienne qui permet d'admirer le centre-ville de bout en bout et des images "au sol" sont saisissantes tant elles sont détaillées. On peut ainsi visiter les principaux monuments de la ville depuis son salon : l'Hôtel de Ville et l'ensemble de ses salles, l'église Saint-Jean-Baptiste, le Château de l'Ermitage et la Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre. Y compris des endroits normalement inaccessibles au public comme la salle des Carmes, les combles de la Basilique Notre-Dame ou le carillon de l'église. Chaque pièce est accompagnée d'un bout d'histoire, voire d'une vidéo ou d'une explication audio. Les principales attractions touristiques de la ville comme Walibi et l'Aventure Parc sont également reprises.

Initié en janvier 2019, le projet porté par l'échevinat du Tourisme et le syndicat d'initiative, rebaptisé VisitWavre, a été un travail de longue haleine. "Ce qui a pris le plus de temps, ce n’est pas tant les prises de vue mais c’est le contenu sur lequel l'ensemble de VisitWavre a travaillé, dont deux historiennes de l'art ", confirme l'échevin du Tourisme Gilles Agosti.

Alors que les Belges seront certainement amenés à voyager localement cet été en raison de la crise sanitaire, ce premier pas vers le tourisme numérique tombe à pic. "En cette année particulière, l'idée est de convaincre les Wavriens, mais aussi les Brabançons wallons et les Wallons de venir visiter notre ville , poursuit l'échevin. Peut-être qu'avec ça, quand ils sortiront de Walibi, ils se diront qu'il y a de quoi faire dans la ville. Nous n'avons pas les ruines de Villers, c'est donc d'autant plus important de mettre notre patrimoine en valeur."

D'autres monuments seront bientôt intégrés à la visite virtuelle et d'ici l'année prochaine, les villages de Limal et de Bierges devraient l'être également.