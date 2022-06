Une voiture en feu sur le ring à Waterloo: plusieurs camions de pompier sur place Brabant wallon La Rédaction Une voiture a pris feu ce dimanche matin sur le ring à hauteur de Waterloo. © D.R./Belga

Un accident a nécessité un important déploiement des services de secours et de sécurité ce dimanche matin. Une voiture était en feu sur le ring à hauteur de Waterloo. Six camions de pompier se sont rendus sur place, ainsi que trois voitures de police et une ambulance.