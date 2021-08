© Jhabiteàchastre

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 3h30 du matin, les pompiers sont intervenus sur la Place de la Féchère à Chastre.En cause: une voiture incendiée. Les hommes du feu sont rapidement arrivés sur place et l'incendie a été maîtrisé.Un périmètre de sécurité a été mis en place et à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore l'origine de l'incendie.